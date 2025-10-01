Joven Vuelca Mientras Viajaba con sus Amigos en Saltillo

Un joven volcó la camioneta en la que viajaba junto a sus amigos la mañana de este martes 30 de septiembre sobre el bulevar Francisco Coss en la zona centro de Saltillo, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando el conductor, que circulaba de poniente a oriente, chocó contra el camellón y perdió el control del vehículo antes de llegar a la calle Abasolo. En el intento de maniobrar impactó a dos automóviles estacionados y terminó volcando.

Al lugar acudieron Bomberos y paramédicos, quienes auxiliaron a los tripulantes; ninguno resultó lesionado. El percance dejó cuantiosos daños materiales, con la camioneta volcada y los vehículos afectados en la carrocería.

Trasladan a motociclista al hospital tras chocar contra camioneta en Torreón

Cerca del mediodía de este miércoles 1 de octubre del 2025, un joven motociclista de 28 años chocó con una camioneta sobre el bulevar México de la Colonia Latinoamericano de Torreón.

Juan Daniel Macías circulaba en su motocicleta por el bulevar cuando la camioneta intentó incorporarse a la vialidad, luego de estar estacionada sin darse cuenta del motociclista y provocando el accidente.

El motociclista sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Torreón para recibir atención médica.

