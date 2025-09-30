Sujeto Roba Casa de Familia en Torreón; Se Robó Hasta los Frijoles para el Desayuno

La madrugada de este martes 30 de septiembre del 2025, un ladrón ingresó a una casa ubicada en la calle San Luis Potosí de la colonia Victoria en Torreón, y sustrajo diversos objetos de valor, además de la frijoles y la comida que la madre tenía preparada para el desayuno y el lonche de su hijo.

Hombre Roba Electrodomésticos y Alimentos en Casa de la Colonia Victoria en Torreón.

Según el testimonio de la señora Gabriela, el responsable logró entrar por una ventana mientras ella, su esposo e hijo dormían. Entre lo robado se encuentran un horno de microondas, una licuadora y alimentos del refrigerador.

Tenía frijoles y sopas de arroz, ahora tuve que bajar para comprarle plátanos a mi hijo

La afectada señaló que en más de 20 años viviendo en el mismo lugar no había sido víctima de un delito de este tipo. Exigió a las autoridades mayor presencia policiaca en la zona y pidió a los vecinos estar atentos y colaboraren con la seguridad del área.

Tránsitos detienen a presunto ladrón en Torreón

La tarde del pasado sábado 27 de septiembre del 2025, alrededor de las 15:00 horas, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón realizaron la detención de un hombre acusado de robo a un negocio de mariscos ubicado en el periférico Raúl López Sánchez y Antonio López de Santa Ana.

El presunto ladrón, identificado como Antonio “N” de 21 años, sustrajo dos luminarias del establecimiento y causó daños en el enrejado. Después del reporte, los elementos iniciaron una persecución que culminó en la colonia Villa Florida, donde lograron detenerlo.

