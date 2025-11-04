Le Cae Block de Concreto en la Cabeza a Hombre Mientras Trabajaba en Coahuila

Un hombre identificado como Luis Guadalupe, de aproximadamente 31 años, resultó con diversas lesiones luego de que un block de concreto le cayera en la cabeza mientras realizaba trabajos de demolición en un negocio ubicado sobre la calle Netzahualcóyotl, en la colonia Bravo en Piedras Negras.

Vecinos del lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia al percatarse del accidente, por lo que paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención inmediata.

El trabajador presentaba una herida de unos tres centímetros en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Joven muere después de ser golpeado con block en la cabeza en San Pedro

Un joven perdió la vida la noche del jueves 21 de agosto de 2025 en la colonia Diana Laura, del municipio de San Pedro, Coahuila, luego de ser agredido por varios sujetos que lo golpearon con un block mientras se encontraba en la vía pública.

Testigos indicaron que los atacantes viajaban en una motocicleta y, tras la agresión, huyeron del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso del joven, mientras que agentes de la Fiscalía realizaron las investigaciones correspondientes.

