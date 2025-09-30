Localizan en Mapimí a Joven Reportado como Desaparecido Desde Hace Cuatro Meses

Autoridades localizaron a un joven desaparecido en Mapimí, Durango. De acuerdo con los reportes, el hombre llevaba cuatro meses sin ser localizado y es originario de León, Guanajuato.

Elementos de Protección Civil de Mapimí, en coordinación con la Policía Municipal y la Fiscalía, localizaron a un joven identificado como Emmanuel Araujo, conocido como de aproximadamente 19 años, quien fue encontrado deambulando solo por las calles del municipio.

El joven, originario de León, presentaba signos de desorientación y, según el reporte de las autoridades, padece alteraciones en sus facultades mentales. después de confirmarse su identidad, su padre se trasladó a Mapimí para reencontrarse con él.

Posteriormente, elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal escoltaron a ambos hasta la Central Camionera de Gómez Palacio, donde pudieron continuar su regreso a casa.

La familia buscaba al joven desde el 10 de junio de 2025. Al parecer, llegó en tren a la localidad de Bermejillo, donde fue puesto bajo resguardo por Protección Civil y la Policía Municipal del municipio.

Encuentran a niño de tres años deambulando solo en Saltillo

El 22 de mayo de 2025, un menor de tres años fue visto deambulando solo por las calles de la colonia Prados de San José en Saltillo. El reporte fue realizado por vecinos y posteriormente confirmado por el grupo de seguridad del sector.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Policía Municipal, quienes verificaron que el menor se encontrara en buenas condiciones. Fue una vecina de la zona quien lo resguardó mientras llegaban las autoridades.

Trascendió que los padres se percataron de la ausencia de su hijo aproximadamente dos horas después de que se realizó el reporte. El niño estaba al cuidado de su abuela mientras sus papás habían salido a realizar algunas compras.

