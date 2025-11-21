Maestro Choca Contra Caballo Cuando se Dirigía a Dar Clases en Carretera Parras-General Cepeda

Un maestro chocó contra un caballo la mañana de este viernes 21 de noviembre en la carretera Parras-General Cepeda, cuando se dirigía a dar clases al ejido Sombreretillo. El accidente ocurrió a la altura de Parras El Alto y solo dejó daños materiales.

El docente y sus compañeros señalaron que es común encontrar ganado suelto en esa vía, y denunciaron que los propietarios de los animales no han tomado medidas para evitar estos incidentes.

Hicieron un llamado a las autoridades y a los dueños del ganado para implementar medidas que ayuden a prevenir más accidentes, señalando que la presencia constante de animales sueltos en la zona representa un riesgo recurrente para quienes transitan por esa ruta.

Joven vuelca su vehículo tras esquivar a perros en Saltillo

Un joven conductor volcó su automóvil la mañana del 12 de noviembre sobre el bulevar Antonio Cárdenas en Saltillo al evitar atropellar a unos perritos que se le atravesaron. El conductor, identificado como Alejandro Salas Bocanegra de 18 años, perdió el control del vehículo, lo que provocó que volanteara y terminara volcado en una zanja.

El joven no resultó lesionado, aunque su automóvil registró daños de consideración. Pese a que familiares intentaron sacar la unidad por su cuenta, no lograron moverla, por lo que elementos de Tránsito solicitaron el apoyo de una grúa.

