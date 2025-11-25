Marcha 25N en La Laguna: ¿A Qué Hora y Cuál Será la Ruta?

Este 25 de noviembre del 2025 se llevarán a cabo distintas marchas en La Laguna en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de visibilizar la violencia machista, exigir justicia y promover acciones de prevención.

Uno de los contingentes será organizado por el colectivo Revolucionarias de La Laguna, el cual convocó a la ciudadanía a reunirse a partir de las 16:00 horas en el Parque Morelos. La marcha dará inicio a las 17:00 horas, recorrerá el Bulevar Miguel Alemán, continuará por la Avenida Victoria y finalizará frente al Palacio de Justicia.

El Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio realizará también una marcha conmemorativa. La cita será a las 17:30 horas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), desde donde partirán rumbo al Bulevar Rebollo Acosta hasta llegar a la réplica de la Torre Eiffel. La actividad concluirá alrededor de las 19:00 horas con el encendido naranja, color que simboliza la lucha contra la violencia de género.

¿Qué es 25N?

El 25N es la abreviación a el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día fue declarado oficialmente por la ONU en 1999 para visibilizar, denunciar y combatir todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el mundo: física, sexual, psicológica, económica, digital, entre otras.

