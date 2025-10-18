Menor Vuelca Vehículo en Colonia Luis Longoria en Lerdo; Viajaba con Seis Adolescentes

La noche del viernes 17 de octubre del 2025, un joven volcó vehículo en la colonia Luis Longoria en Lerdo, Durango. El conductor un menor de 16 años identificado como Gilberto Téllez, viajaba con otros seis adolescentes cuando perdió el control del automóvil.

Al llegar los cuerpos de emergencia, tres de los pasajeros ya se habían dado a la fuga. Los cuatro jóvenes restantes, incluido el conductor, fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes afortunadamente descartaron lesiones de gravedad.

Se dio a conocer que ninguno de los menores requirió traslado a un hospital. Peritos de Vialidad arribaron al lugar y se hicieron cargo del área para realizar las investigaciones correspondientes.

Dos mujeres mueren en volcadura sobre la carretera Torreón-Saltillo

Dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida este 16 de octubre de 2025 tras una volcadura registrada sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del kilómetro 69, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

Según los informes, la conductora del vehículo habría perdido el control luego de quedarse dormida mientras se dirigía de Saltillo a Torreón, lo que provocó la volcadura. La mujer y otro pasajero de 61 años resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de Parras. Agentes de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

