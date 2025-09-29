Menores Chocan Contra Caballo Mientras Viajaban en Motocicleta en Gómez Palacio

Dos menores fueron hospitalizados luego impactarse contra un caballo mientras viajaban en motocicleta en el municipio de Gómez Palacio. Los jóvenes, identificados como Diego y Rey Jesús, resultaron con múltiples golpes y heridas a consecuencia del accidente registrado la noche del 28 de septiembre del 2025.

El choque ocurrió en la carretera que conecta el Ejido Huitrón con el poblado Banco Nacional. Según los primeros reportes, ambos menores salieron proyectados contra el pavimento debido a la fuerza del impacto, quedando lesionados en el lugar. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a los jóvenes al Hospital General de Gómez Palacio, donde quedaron bajo observación médica.

De acuerdo con testigos, el jinete del caballo, presuntamente responsable del percance, se dio a la fuga inmediatamente después del accidente, dejando al animal herido y abandonado a un costado de la carretera. Habitantes de la zona intervinieron para auxiliar al caballo y evitar que sufriera mayores daños, mientras que notificaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Elementos de seguridad y tránsito municipal iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.

Una menor de 11 años terminó con lesiones en algunas partes del cuerpo, luego de ser atropellada en el cruce de la Calle Del Moro y Calle Azucenas, en la Colonia La Dalia. De acuerdo con información de los testigos, la menor no se fijó al cruzar la calle cuando el camión la atropelló.

Debido al impacto, la menor terminó sobre el pavimento y fue auxiliada por vecinos, quienes realizaron el llamado al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la niña a la Clínica Número 16 del IMSS para recibir atención médica. La unidad de transporte público quedó resguardada hasta que la responsabilidad se determine.

