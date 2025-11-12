Mesero Lanza Dardo y Hiere a Cliente en Bar de Coahuila

La noche del martes 11 de noviembre del 2025, un mesero hirió a un cliente luego de lanzarle un dardo en el interior del restaurante-bar ubicado sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras.

Noticia relacionada: Mesero Agrede a Cliente con un Dardo en Bar de Piedras Negras

El ataque ocurrió cerca de la medianoche, cuando el trabajador tomó uno de los dardos utilizados en el establecimiento y lo arrojó directamente contra el comensal, identificado como Víctor Hugo Hernández Moreno de 36 años, quien resultó lesionado en el cuello y el hombro.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar luego de recibir el reporte de una persona herida. De acuerdo con testigos, el mesero agredió al cliente sin motivo aparente y posteriormente huyó del lugar.

Autoridades clausuran el establecimiento

Inspectores municipales procedieron a clausurar el establecimiento mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, informó que cuentan con videos de seguridad donde se observa el momento del ataque, así mismo, mencionó que se dará de baja al mesero.

Mesero Huye Después de Lanzarle Dardo a Cliente en Piedras Negras.

Por su parte, el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que se abrió una carpeta de investigación y que la Fiscalía mantiene la búsqueda del responsable. Añadió que hasta el momento se desconoce la causa que provocó la agresión, mientras que la víctima aseguró no conocer al mesero.

