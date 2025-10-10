Motociclistas Protagonizan Riña Tras Accidente Durante Carreras Clandestinas en Torreón

La noche del jueves 9 de octubre del 2025 se registró un grave accidente sobre el bulevar Laguna, presuntamente durante carreras clandestinas de motocicletas. Tres motociclistas derraparon y los conductores cayeron al pavimento tras perder el control en una curva.

Un joven de 19 años resultó con heridas de consideración y fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja. La situación se complicó cuando decenas de motociclistas llegaron al hospital y provocaron una riña, lo que obligó la intervención de la Policía Municipal.

Tres personas fueron detenidas: Juan José “N” de 21 años, José Eliseo “N” de 22 y Luis Javier “N” de 18, quienes enfrentan cargos por amenazas contra autoridades y exceso de velocidad en el centro de Torreón. Las autoridades aseguraron tres motocicletas involucradas en el hecho.

Muere motociclista al chocar contra poste mientras presuntamente realizaba acrobacias

Un motociclista de aproximadamente 25 años, identificado como Elian Elías Delgado, murió al chocar contra un poste cerca de las letras del ejido Urquizo, en San Pedro, Coahuila. El accidente ocurrió cuando el joven perdió el control de su motocicleta al cruzar un bordo y se impactó contra una luminaria.

Testigos señalaron que momentos antes, el motociclista realizaba acrobacias sobre su vehículo. Cámaras de seguridad captaron el accidente. Al lugar arribaron autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

