Muere Joven que Fue Arrollado por Conductor que Confundió los Pedales en Torreón

Brian Gamaliel Villa Castañeda de 24 años murió la noche del miércoles 5 de noviembre del 2025, a causa de un traumatismo craneoencefálico. El joven fue una de las cuatro víctimas del accidente ocurrido el pasado viernes en la calle Palo Blanco, cuando una camioneta se impactó contra un establecimiento. Se dio a conocer que el hombre acompañaba a su madre cuando ocurrió el percance.

El conductor, un hombre de la tercera edad identificado como Sergio "N" de 65 años, confundió los pedales de su vehículo y perdió el control, impactándose contra el local donde se encontraban las víctimas.

Brian Gamaliel ingresó consciente al quirófano el día del accidente pero después de la cirugía entró en coma. Presentaba múltiples fracturas en las piernas, pelvis, clavícula y cráneo. El joven era ministro de alabanza en la iglesia de sus padres, quienes son pastores.

Un trailero perdió la vida la madrugada del 16 de octubre sobre la autopista Saltillo-Torreón, luego de ser arrollado por un tractocamión a la altura del kilómetro ocho, antes de la caseta de Plan de Ayala. La víctima había detenido su unidad para revisar una posible fuga de diésel cuando ocurrió el accidente.

El conductor responsable, originario de Iztapalapa, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y puesto a disposición del Ministerio Público. La circulación en la zona permaneció cerrada por varias horas mientras se llevaban a cabo las labores periciales y el levantamiento del cuerpo.

