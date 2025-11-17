Muere Chófer al Incendiarse su Tráiler en Autopista León Guzmán en Lerdo

Cerca de la medianoche de este domingo 16 de noviembre del 2025, un trailero perdió la vida después de incendiarse la unidad que conducía en la autopista León Guzmán, a la altura del kilómetro 201 en Lerdo, Durango.

El reporte fue recibido en el número de emergencias, por lo que elementos del Departamento de Bomberos acudieron para sofocar el fuego, sin embargo, no pudieron evitar que el trailero muriera calcinado dentro del vehículo.

Incendio de Trailer Deja a Chófer Sin Vida en Autopista León Guzmán

Personal de la Vicefiscalía llegó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), además de iniciar las diligencias para su identificación. Elementos de la Guardia Nacional quedó a cargo del accidente.

Encuentran a trailero sin vida en una gasolinera Ramos Arizpe

Un trailero fue localizado sin vida dentro de su camión en una gasolinera de la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe. El hallazgo ocurrió cuando otro conductor notó que su compañero permanecía recargado en el asiento del copiloto y no respondía, por lo que solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de Luis Díaz, de 49 años y originario de Chihuahua. Elementos municipales y de la Fiscalía General del Estado aseguraron el área y realizaron las diligencias correspondientes antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

