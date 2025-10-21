Muere Conductor al Chocar Contra Pipa en Carretera de La Laguna

Un hombre perdió la vida la mañana de este 21 de octubre del 2025, luego de sufrir un aparatoso accidente al chocar contra una pipa en la carretera que conduce al Ejido San Rafael de Arriba, en el municipio de San Pedro, Coahuila. El percance movilizó a diversas corporaciones de auxilio y seguridad.

El conductor del vehículo color gris, identificado como Rubén Martínez Flores, lamentablemente perdió la vida en el lugar del accidente. Elementos de Protección Civil trabajaron por varios minutos para poder extraerlo del vehículo utilizando las llamadas “tijeras de la vida”, debido a que la unidad quedó severamente dañada después del impacto.

La pipa involucrada permaneció en el sitio del choque; sin embargo, el conductor de la misma se dio a la fuga, abandonando la pesada unidad sobre la carretera.

La Coordinación de Protección Civil en La Laguna acudió para realizar la inspección correspondiente y corroborar que no existiera riesgo adicional. Después de la revisión, se confirmó que el vehículo cisterna no transportaba material peligroso, sino únicamente melaza.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) realizaron las diligencias de rigor, levantaron el cuerpo sin vida y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia correspondiente.

