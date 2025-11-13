Muere Conductor al Chocar Contra Muros de Concreto en Carretera a Zacatecas

La tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025, un hombre perdió la vida luego de un fuerte accidente registrado en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada. El conductor perdió el control del volante y se impactó contra los muros de concreto.

La fuerza del choque lo proyectó hacia el carril contrario, donde provocó la volcadura de otro vehículo. El presunto responsable murió a causa del impacto, el cual fue tan severo que el motor se desprendió y lo golpeó en el pecho.

Los pasajeros del vehículo volcado presentaron lesiones leves. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras que elementos de la Policía acordonaron uno de los carriles en espera de la grúa para despejar el embotellamiento.

Muere hombre en accidente volcadura en Piedras Negras

Un hombre perdió la vida la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025 después de volcar su vehículo sobre el bulevar Centenario, en el cruce con el libramiento Venustiano Carranza, en Piedras Negras.

Noticia relacionada: Muere Conductor al Volcar en Bulevar Centenario en Piedras Negras

El conductor fue identificado como Ernesto Alonso, mientras que su acompañante, Patricio Saucedo, de 17 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Elementos de emergencia y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Muere Hombre en Accidente Volcadura en Bulevar Centenario en Piedras Negras.

Historias recomendadas: