Muere Hombre al Interior de un Centro de Rehabilitación en Matamoros

En el municipio de Matamoros, Coahuila, un hombre murió dentro de un centro de rehabilitación, hecho que movilizó a las autoridades la mañana del pasado miércoles 1 de octubre del 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 10:00 horas se recibió un llamado de auxilio que alertaba sobre una persona inconsciente en las instalaciones. Al llegar al lugar, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La persona fue identificada como José Israel Alonso de 35 años, originario de Francisco I. Madero. Según personal del centro, llevaba varias semanas internado y en los últimos días había manifestado dolores en el pecho, la cintura, además de dificultades para respirar y alimentarse.

Agentes de la Fiscalía de Coahuila informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que la causa de muerte sería natural; sin embargo, se ordenó el traslado al Servicio Médico Forense para confirmar el dictamen.

Muere hombre internado en centro de rehabilitación de Gómez Palacio

La tarde del 23 de mayo de 2025, un hombre internado en un centro de rehabilitación en Gómez Palacio murió tras presentar golpes en el cuerpo. La víctima, identificada como Julio César de 44 años, fue llevada al área de urgencias de la Cruz Roja, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Tres hombres fueron detenidos por su relación con los hechos. La Vicefiscalía Región Laguna abrió las investigaciones correspondientes y trasladó el cuerpo de Julio César al Servicio Médico Forense donde se le practicó la necropsia de ley.

