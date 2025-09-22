Muere Hombre al Interior de una Nevería en Coahuila

Durante la noche del domingo 21 de septiembre del 2025 murió un hombre al interior de una nevería ubicada en el sector de Villa de Fuente en Piedras Negras, Coahuila. Paramédicos del cuerpo de Bomberos atendieron de inmediato el reporte quienes confirmaron el deceso de la persona quien minutos antes se le había visto bailando en la plaza de dicho sector.

Muere Hombre Dentro de una Nevería en Piedras Negras.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía iniciaron las investigaciones con apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal, acordonaron el área con el fin de recopilar las evidencias y testimoniales necesarios.

La persona fue identificada como Javier Gardea Zamarripa, quien fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su fallecimiento.

Muere hombre tras desvanecerse en Saltillo

Un hombre de 64 años, murió aparentemente de un infarto en el bulevar Felipe J. Mery, al sur de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 de la mañana de este lunes, cuando automovilistas reportaron lo que creyeron era un atropellamiento entre las calles Urdinola y 10 de Mayo.

Elementos de la Policía Municipal con apoyo de imágenes de cámaras de seguridad, confirmaron que la muerte se debió a causas naturales. Agentes de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la identidad de la víctima.

