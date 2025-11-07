Muere Conductor al Volcar en Bulevar Centenario en Piedras Negras

Un conductor murió al un fuerte accidente volcadura la tarde de este viernes 7 de noviembre del 2025 sobre el bulevar Centenario, cruce con libramiento Venustiano Carranza en el municipio de Piedras Negras, Coahuila

De acuerdo con el director de Bomberos y Protección Civil, Ari Antonio Hernández, el conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que provocó que el vehículo volcara.

En el lugar falleció Ernesto Alonso quien conducía el automóvil, mientras que su acompañante, identificado como Patricio Saucedo de 17 años resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

Fatal accidente en Saltillo deja sin vida a motociclista de 16 años

Un joven de 16 años perdió la vida luego de sufrir un accidente en la zona centro de Saltillo. El menor, identificado como Agustín Maximiliano López, circulaba en motocicleta cuando un vehículo le cerró el paso en el cruce de la avenida Presidente Cárdenas y la calle Rayón, provocando que se impactara y saliera proyectado.

El motociclista fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El conductor del automóvil fue detenido por elementos de Tránsito Municipal.

