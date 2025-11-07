Muere Joven Arrollada por Taxista en Acuña

Debido a la grave fractura que sufrió en el cráneo, una joven identificada como Cindy “N” de 25 años, perdió la vida luego de ser atropellada por un taxi la tarde del jueves 6 de noviembre en Ciudad Acuña, Coahuila. La víctima fue auxiliada por socorristas de la Cruz Roja y trasladada de emergencia a un hospital, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 19:00 horas se reportó el deceso de la joven. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor del taxi, identificado como Édgar “N” de 42 años, es señalado como presunto responsable del accidente ocurrido alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Capital Leal y Donato Guerra en la colonia Benito Juárez.

Vecinos del sector proporcionaron a las autoridades videos de cámaras de seguridad que captaron el momento del accidente, en los cuales se observa que el taxista circulaba a exceso de velocidad mientras la joven intentaba cruzar la vialidad. Se informó que las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación y será en las próximas horas cuando se determine la situación legal del conductor.

Muere joven después de ser arrollado por adulto mayor en Torreón

Brian Gamaliel Villa Castañeda, de 24 años, falleció la noche del miércoles 5 de noviembre de 2025, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado del accidente ocurrido días antes en la calle Palo Blanco, donde una camioneta se estrelló contra un establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo, un adulto mayor de 65 años identificado como Sergio “N”, habría confundido los pedales y perdió el control de la unidad.

