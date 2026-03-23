Muere Motociclista al Caer a Socavón de Camino al Trabajo en Matamoros

Un fatal accidente ocurrió en la madrugada de este día en el Ejido Guadalupe Victoria, municipio de Matamoros, Coahuila, cuando un motociclista de 31 años perdió la vida al caer en un socavón formado en la carretera al establo San Antonio.

La víctima, identificada como Hipólito Emiliano Martínez, se dirigía a su trabajo junto a otro motociclista, antes del accidente a la otra persona se quedó en el camino debido a una falla mecánica en su motocicleta.

La pareja de Hipólito, quien prefirió mantener su anonimato, relató que ella y él hablaban por celular a la hora del accidente, de repente, se cortó la llamada y ya no contestó, dijo con lágrimas en los ojos.

Las corporaciones de emergencia llegaron al lugar poco después y confirmaron el fallecimiento de Hipólito. El socavón se formó como consecuencia de las recientes aperturas de compuertas de las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas durante el fin de semana. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y tomar medidas para prevenir futuros incidentes.

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La mañana del 17 de marzo del 2025 se registró un accidente fatal en el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del puente Villa Florida en Torreón. Un motociclista perdió la vida en el lugar después ser impactado por una camioneta.

El conductor del vehículo volcó e intentó huir, pero fue detenido por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT). Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento, mientras autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

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