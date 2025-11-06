Muere Motociclista Menor de Edad al Ser Embestido por Vehículo en Saltillo

Un motociclista de 16 años murió en el hospital luego de ser embestido por un vehículo que le quitó el derecho de paso en la vialidades de la zona centro de la ciudad de Saltillo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 6 de noviembre del 2025 cuando Agustín Maximiliano López circulaba en su motocicleta por la avenida Presidente Cárdenas pero en el cruce de la calle Rayón, el conductor de un automóvil cruzó sin respetar el alto, quitando el derecho de paso al motociclista.

El menor salió proyectado de la motocicleta, se impactó contra una camioneta estacionada y finalmente cayó al suelo, lo que le provocó severas lesiones, entre ellas una fractura expuesta en la pierna derecha y heridas en el rostro.

Pese a que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado al Hospital General de Saltillo, no resistió los golpes y perdió la vida en el área de urgencias. El conductor del vehículo fue detenido por elementos de Tránsito Municipal por el delito de homicidio y en próximas horas se definirá su situación jurídica.

Muere motociclista tras accidente en Gómez Palacio

Un motociclista perdió la vida la noche del 2 de noviembre en el poblado de La Campana, en Gómez Palacio, luego de chocar por alcance contra una camioneta. La víctima circulaba por la carretera que conecta a La Campana con Tlahualilo cuando ocurrió el accidente.

El conductor de la camioneta, Israel “N”, trasladó al lesionado al Seguro Social para recibir atención médica, sin embargo, el motociclista falleció a causa de las graves lesiones.

