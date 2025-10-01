Muere Estudiante de Preparatoria al Chocar Contra Tráiler en Lerdo; Iba Camino a Clases

La mañana de este miércoles 1 de octubre del 2025, un estudiante de preparatoria murió cuando iba camino a clases en su motocicleta al chocar contra un tráiler en la carretera a Villa Juarez a la altura de estación Río Nazas en ciudad Lerdo, Durango.ç

Los hechos se registraron cuando Ángel conducía su motocicleta y no alcanzó a frenar ante un trailer que estaba dando vuelta a la derecha por lo que se produjo el choque por alcance.

Luego del impacto en la parte trasera del tráiler, el menor de edad perdió la vida de manera instantánea y su acompañante Bryan, también estudiante del CBTa 216, quedó gravemente lesionado.

Bryan fue trasladado a un hospital de la localidad para su atención médica, mientras que el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo de Ángel y su traslado al Servicio Médico Forense. El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de las autoridades por las responsabilidades que le resulten.

Muere motociclista al chocar contra tráiler en Torreón

Un motociclista perdió la vida la mañana del 24 de septiembre en un accidente sobre el bulevar San Pedro, en la zona industrial Ferropuerto de Torreón. La víctima viajaba en compañía de su esposa, quien resultó lesionada después del impacto.

Noticia relacionada: Muere Motociclista al Chocar Contra Tráiler en Torreón; Viajaba con su Esposa

De acuerdo con los peritajes, el conductor de un tráiler habría intentado girar sin precaución, provocando que la motocicleta se estrellara contra la pesada unidad. El hombre quedó debajo de las llantas y murió en el lugar. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

