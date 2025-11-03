Muere Motociclista al Chocar Contra Camioneta en La Laguna

La noche de este domingo 2 de noviembre del 2025, un motociclista murió luego de sufrir un choque por alcance con una camioneta en el poblado de la Campana en Gómez Palacio, Durango.

Mario Lara Luna de 49 años, conducía su motocicleta por la carretera De la Campana a Tlahualilo cuando a la altura de un comercio, se impactó con la parte trasera de una camioneta que era conducida por Israel "N".

Noticia relacionada: Muere Motociclista al Impactarse Contra Camioneta en La Laguna

Al ver lo sucedido, Israel "N" bajó de su vehículo y trasladó a Mario al Seguro Social para ser atendido, ya que presentaba lesiones de gravedad luego del impacto, a pesar de los esfuerzos médicos, el motociclista perdió la vida en el hospital. El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte.

Joven muere al chocar su vehículo camión en Ramos Arizpe

Una joven de aproximadamente 23 años perdió la vida después de chocar su vehículo contra un camión de carga en la carretera Antigua, a la altura del entronque con la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Muere Joven Conductora al Chocar Contra Camión de Carga en Ramos Arizpe

El conductor del camión presentó dolores abdominales y fue detenido por las autoridades mientras se realizaban las investigaciones. De manera preliminar, se señaló que la víctima, quien quedó prensada dentro del automóvil, habría sido la responsable del accidente.

Historias recomendadas: