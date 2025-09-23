Muere Mujer al Chocar Contra Tráiler en Carretera de Monclova

Una mujer de 44 años murió y otra persona resultó herida después de chocar contra una tráiler en la carretera 57, en el tramo de Monclova hacia Ramos Arizpe. El conductor del vehículo involucrado salió ileso del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría originado por el estallido de un neumático que provocó la pérdida de control de la unidad, misma que terminó proyectándose contra un tráiler de doble remolque. La víctima salió proyectada hacia el pavimento y falleció de manera instantánea.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para atender la emergencia y revisar a los tripulantes, quienes viajaban desde el municipio de Acuña con destino al estado de Aguascalientes.

Un adulto mayor perdió la vida la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025 al ser atropellado por una patrulla del agrupamiento K9 de la Policía Municipal de Saltillo, cuando intentaba cruzar la Avenida Presidente Cárdenas.

Vecinos mencionaron que la patrulla no se percató del hombre quien era originario de Monterrey. Autoridades municipales confirmaron que el oficial que conducía la unidad fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

