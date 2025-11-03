Muere Mujer Después de Ser Golpeada por su Hija en Gómez Palacio

Antonia Venegas Mancinas, de 83 años, murió este 2 de noviembre del 2025 luego de haber sido golpeada por su hija el pasado 26 de octubre del 2025 en el Ejido El 7, del municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, ese día Antonia se encontraba en su domicilio junto a su hija, Rocío “N”, de 50 años, cuando ambas comenzaron una discusión que rápidamente escaló hasta que Rocío agredió físicamente a su madre.

Su hijo Narciso, de 53 años, al percatarse de las lesiones, trasladó a Antonia a la Clínica 51 del IMSS, donde recibió atención médica y fue dada de alta el 31 de octubre del 2025. No obstante, la mujer volvió a sentirse mal el pasado domingo, por lo que fue llevada nuevamente al mismo hospital, donde lamentablemente murió.

Desde el día de la agresión, Rocío “N” se dio a la fuga y no ha regresado a su domicilio. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

Muere madre golpeada por su hijo en Gómez Palacio

Un hombre fue detenido acusado de haber golpeado hasta provocarle la muerte a su madre en el Fraccionamiento Centenario, del municipio de Gómez Palacio, Durango. Los hechos ocurrieron la noche del 4 de junio de 2025, cuando vecinos del sector escucharon los gritos de auxilio de una mujer y alertaron a las autoridades.

La víctima fue identificada como María Manuela Rodríguez, de 62 años, quien perdió la vida presuntamente a manos de su propio hijo. Elementos de la Vicefiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar y lograron la detención del presunto responsable.

Peritos de la institución realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas precisas del fallecimiento.

