Muere Mujer Después de Chocar con Camión de Carga en Ramos Arizpe

Una mujer que conducía un vehículo compacto murió después de chocar contra un camión de carga en la carretera Antigua, en el entronque con la carretera a Los Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

La conductora, de aproximadamente 23 años, habría salido hacia la vía principal sin precaución y en aparente exceso de velocidad, por lo que fue impactada por el camión de carga, perdiendo la vida de manera instantánea.

El chofer del camión resultó con dolores abdominales y fue asegurado por las autoridades mientras se deslindan responsabilidades. De manera preliminar, se indicó que la mujer, quien quedó prensada dentro del vehículo, sería la probable responsable del accidente.

Muere motociclista al derrapar en carretera a Carbonera

Un motociclista de alrededor de 35 años perdió la vida tras derrapar cuando circulaba por la carretera a Carbonera, en el municipio de Arteaga, Coahuila. El accidente ocurrió la mañana del 29 de octubre de 2025.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del motociclista, mientras que elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acordonaron el área. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia correspondiente.

