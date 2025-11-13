Muere Reo al Ser Apuñalado en Riña Dentro de Cefereso en Ramos Arizpe

Un reo de 34 años perdió la vida en un hospital de Saltillo luego de ser apuñalado durante una riña dentro del Cefereso número 18 en Ramos Arizpe. De acuerdo con los reportes, presentó ocho heridas en el tórax y falleció al no resistir la gravedad de las lesiones.

El hombre quien estaba en el Cefereso desde 2023, ingresó al hospital a las 7:40 horas, fue identificada como Fidel "N" y fue transportado en una ambulancia, donde se reportó que ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron que se abrirá una carpeta de investigación. Después de confirmar su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Interno es Hallado sin Vida en Cefereso de Gómez Palacio

La mañana del sábado, 14 de abril del 2025, un interno murió por causas naturales al interior del Centro Federal de Readaptación Social en el ejido 6 de Octubre en Gómez Palacio.

El hallazgo ocurrió cuando oficiales del lugar llevaron a cabo el pase de lista cerca de las 6:00 horas cuando se percataron que Sergio Joel de 31 años se encontraba inconsciente en su celda.

Al lugar arribaron personal de enfermería donde se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. Agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento del fallecimiento y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se le practicó la necropsia de ley.

