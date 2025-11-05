Muere Trailero Mientras Descansaba Dentro de su Camión en Carretera Monterrey-Saltillo
N+
Un tráilero murió dentro su camión mientras descansaba en la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe.
COMPARTE:
Un trailero murió a bordo de su camión mientras descansaba en una gasolinera de la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe. El reporte ingresó al sistema de emergencia después de que otro chófer, encontró a su compañero inconsciente recargado en el asiento del copiloto.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe confirmaron el deceso de Luis Díaz de 49 años, originario de Chihuahua, quien tenía la ruta de Nuevo Laredo a Coahuila.
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Muere pasajero a bordo de un autobús en la carretera Piedras Negras-Nava
Un pasajero fue encontrado sin vida dentro de un autobús que circulaba por la carretera federal 57, en el tramo Piedras Negras-Nava. Los hechos ocurrieron cuando el chofer del camión detuvo la unidad y pidió ayuda al notar que el hombre se sentía mal durante el trayecto.
Noticia relacionada: Encuentran a Hombre Muerto en Autobús de Pasajeros en Tramo Piedras Negras-Nava
Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que el pasajero ya no tenía signos vitales. Las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento y conocer su identidad.
Historias recomendadas:
- Le Cae Block de Concreto en la Cabeza a Hombre Mientras Trabajaba en Coahuila
- Encuentran Cuerpo de Hombre en la Carretera Cuencamé-Gómez Palacio
- Balean a Padre y su Hijo al Intentar Huir de Sujetos Armados en Carretera Gómez Palacio-Jiménez