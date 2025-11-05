Muere Trailero Mientras Descansaba Dentro de su Camión en Carretera Monterrey-Saltillo

Un trailero murió a bordo de su camión mientras descansaba en una gasolinera de la carretera Monterrey-Saltillo en Ramos Arizpe. El reporte ingresó al sistema de emergencia después de que otro chófer, encontró a su compañero inconsciente recargado en el asiento del copiloto.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe confirmaron el deceso de Luis Díaz de 49 años, originario de Chihuahua, quien tenía la ruta de Nuevo Laredo a Coahuila.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Muere pasajero a bordo de un autobús en la carretera Piedras Negras-Nava

Un pasajero fue encontrado sin vida dentro de un autobús que circulaba por la carretera federal 57, en el tramo Piedras Negras-Nava. Los hechos ocurrieron cuando el chofer del camión detuvo la unidad y pidió ayuda al notar que el hombre se sentía mal durante el trayecto.

Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que el pasajero ya no tenía signos vitales. Las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento y conocer su identidad.

