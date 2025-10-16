Mueren Dos Mujeres de la Tercera Edad en Accidente Volcadura en Carretera Torreón-Saltillo

Dos mujeres de la tercera edad murieron este jueves 16 de octubre del 2025 en una volcadura ocurrida sobre la carretera Torreón-Saltillo. Las víctimas fueron identificadas como Macaria Gutiérrez González de 83 años y Norma Leticia Jiménez Ríos de 60, ambas residentes de Torreón. Sus cuerpos salieron proyectados del vehículo al momento del accidente.

Noticia relacionada: Accidente Volcadura Deja Dos Mujeres Sin Vida en Carretera Torreón-Saltillo

El percance ocurrió poco antes de las tres de la tarde, a la altura del kilómetro 69, en el municipio de Parras, Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora, identificada como Alicia del Carmen Alpuche de 58 años, aparentemente se quedó dormida al volante mientras viajaban de Saltillo hacia Torreón, lo que provocó que perdiera el control y se volcara.

La conductora y otro pasajero de 61 años, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de Parras. La Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Muere motociclista arrollado por pipa en puente en Piedras Negras

Un trágico accidente vial cobró la vida de un motociclista la mañana de este jueves 16 de octubre del 2025 en el puente elevado de Villa de Fuente, en Piedras Negras, convirtiéndose en el segundo motociclista fallecido en menos de 24 horas en esta ciudad fronteriza.

Muere Motociclista Atropellado por Pipa en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que presentaba una falla mecánica quedó detenido en uno de los carriles del puente, en una zona de escasa visibilidad. Esta obstrucción sorprendió al motociclista, quien intentó esquivar la pesada unidad, sin embargo, en la maniobra fue impactado por una pipa que circulaba por el mismo carril.

El motociclista fue arrollado por la pipa, lo que le provocó la muerte de manera instantánea, según confirmaron los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

Elementos de Tránsito y Vialidad, así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el peritaje correspondiente y acordonaron el área para el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades y determinar si hubo negligencia por parte del conductor del tráiler averiado.

Este lamentable hecho se suma a otro accidente fatal ocurrido en las últimas 24 horas, lo que ha encendido las alertas entre la comunidad motociclista y los automovilistas de la región.

Historias recomendadas: