Mueren Mujeres al Chocar en Periférico Luis Echeverría en Saltillo

Dos mujeres murieron durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre del 2025, después de sufrir un choque cuando circulaban en un vehículo sobre el periférico Luis Echeverría, y al llegar al deprimido del Valle Dorado, al sur de Saltillo, chocaron contra un arbotante.

Mueren Mujeres en Fatal Accidente al Sur de Saltillo.

Una mujer quedó prensada tras el impacto, quien presuntamente era la conductora del vehículo. De acuerdo con reportes extraoficiales, presentaba aliento alcohólico.

Las primeras investigaciones identificaron a Adasa Abigail, de 25 años, y Laura Eugenia de 37, como las dos personas fallecidas en el accidente, donde paramédicos rescataron a un hombre y otra mujer que con lesiones graves fueron trasladados al Hospital General de Saltillo.

Vuelca camión de personal en carretera El Esterito

Un camión de personal volcó la madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025 sobre la carretera El Esterito, a la altura del Fraccionamiento Rancho Alegre. Según los reportes, el conductor había chocado previamente contra una camioneta en la colonia Exhacienda La Perla.

Al tomar una curva, el chofer perdió el control y la unidad terminó volcada. En el camión viajaban cuatro personas, el conductor, dos adultos y un menor de edad. Paramédicos trasladaron al operador a un hospital para su valoración, mientras que los demás ocupantes no requirieron atención médica especializada.

