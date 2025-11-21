Mujer de 70 Años Sufre Amputación Parcial de Pie al ser Atacada por Perro en Torreón

Una mujer de la tercera edad de 70 años fue atacada por su propio perro dentro de su domicilio ubicado en la colonia Francisco Villa de Torreón. La víctima, identificada como Margarita.

Un familiar que llegó al lugar encontró a la adulto mayor con una lesión severa en el pie, el cual quedó prácticamente amputado. Además, presentaba fractura expuesta de tibia y una considerable pérdida de sangre.

Mujer de 70 Años Resulta Gravemente Herida tras Ser Atacada por su Perro en Torreón.

Aunque se desconoce cuánto tiempo permaneció la mujer de la tercera edad lesionada antes de ser localizada, el familiar solicitó de inmediato apoyo al sistema de emergencias 911.

Socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio. Debido a la gravedad de las heridas, la mujer de la tercera edad fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir intervención quirúrgica.

Pitbulls escapan de vivienda y atacan a perros en Campo Nuevo Zaragoza en Torreón

Un reporte de emergencia se registró el 13 de noviembre en la colonia Campo Nuevo Zaragoza Segunda Etapa, en la calle Campo de Helechos y Campo del Cedro, donde dos perros de raza pitbull escaparon de una casa y atacaron a perros que se encontraban en la vía pública.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando los dueños dejaron la puerta abierta y los animales se salieron de la casa, provocando la agresión contra los perros de la calle.

Varias personas que pasaban por el lugar intentaron separarlos, sin embargo, no lograron contenerlos hasta que un joven lanzó un block a uno de los perros, dejándolo con lesiones considerables.

