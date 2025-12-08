Mujer Encuentra a su Padre Sin Vida Dentro de su Casa en Gómez Palacio

Un hombre de 80 años fue encontrado sin vida y en estado de putrefacción en el interior de su casa, ubicada en la Calle Líbano #120 de la Colonia Leticia Herrera de Gómez Palacio, Durango. El hallazgo generó movilización de autoridades y vecinos de la zona.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio (DSPM) dio a conocer que el hallazgo del cuerpo se realizó el pasado 6 de diciembre del 2025 cerca de las 10:00 horas, luego de recibir el llamado de emergencia.

La corporación informó que su hija, Liliana Zapata López, de 42 años, recibió una llamada telefónica por parte de unos vecinos, quienes le indicaron que tenían varios días sin ver a su papá salir de su hogar, lo que despertó su preocupación.

Liliana, al ingresar al domicilio, vio a su padre tirado en el suelo y percibió un fuerte olor a putrefacción, por lo que de inmediato llamó al número de emergencias 911. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron su deceso y comenzaron con las diligencias correspondientes.

La mujer informó que la última vez que lo vio fue hace 15 días, y mencionó que su padre padecía problemas del corazón, lo que podría estar relacionado con su fallecimiento.

Noticia relacionada: Mujer Encuentra a su Esposo Muerto en Torreón

Mujer encuentra a su esposo sin vida dentro de su casa en Torreón

La tarde del 25 de agosto de 2025, una mujer halló sin vida a su esposo, de 38 años, dentro de su casa ubicada en la Calle Magdalena Mondragón, en cruce con la Avenida Nicolás Bravo.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos de auxilio señalaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, descartando la presencia de algún hecho violento.

Elementos de la DSPM también se presentaron para elaborar el reporte correspondiente y llevar a cabo las diligencias establecidas por la ley. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

