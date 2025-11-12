Mujer Sufre Graves Lesiones al Chocar su Scooter Contra Camión en Torreón

Una mujer identificada Mirna Isabel de 45 años continúa internada en el hospital, donde se debate entre la vida y la muerte tras sufrir graves lesiones al chocar su scooter contra un camión en la colonia Veredas La Paz en Torreón.

Fue el pasado lunes cerca del mediodía cuando Mirna perdió el control de su scooter sobre la calle Nueva España y chocó contra un camión repartidor de agua, lo que provocó que cayera abruptamente en el pavimento, provocándose graves lesiones en el rostro.

Noticia relacionada: Mujer Grave Después de Chocar su Scooter Contra Camión en Torreón

Luego del accidente, la mujer fue atenida por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), que la trasladó al Hospital General de Torreón, se informó que también presentaba fractura en una pierna.

Debido a un traumatismo en el cráneo, Mirna Isabel se encuentra en estado delicado. Las autoridades resaltaron el hecho de que la mujer no portaba casco de seguridad, a pesar de que ya esta reglamentado que los usuarios de vehículos eléctricos, también deben de portar casco como medida preventiva de accidentes.

Accidente en el centro de Gómez Palacio deja dos mujeres heridas

La mañana de este 11de noviembre del 2025 se registró un accidente vial en Gómez Palacio, en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y José María Morelos, en la colonia Centro.

Taxi Choca Vehículo Estacionado Gómez Palacio; Mujer Embarazada Resulta Lesionada.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando un taxi y una camioneta chocaron, provocando que la unidad se estrellara contra un vehículo estacionado. Dos mujeres resultaron lesionadas, una embarazada que viajaba en la camioneta y una pasajera del taxi, ambas trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información proporcionada por los peritajes, el conductor del taxi fue señalado como responsable por no respetar un alto, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Historias recomendadas: