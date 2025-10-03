Mujer es Apuñalada por su Expareja en Torreón; Investigan Tentativa de Feminicidio

Una mujer de 45 años identificada como San Juana, se encuentra hospitalizada después de ser apuñalada con cuchillo presuntamente por su expareja sentimental, Joaquín "N" en el Fraccionamiento Ana en Torreón.

El violento incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada de este viernes 3 de octubre del 2025 en el cruce de la calle María, esquina con Gisela. Según los informes, los hijos de la víctima alertaron a su hermano sobre el estado de su madre, quien fue encontrada en el piso de su habitación con múltiples heridas.

A pesar de la gravedad de sus lesiones, San Juana logró señalar a su agresor antes de ser trasladada de urgencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

La mujer presenta heridas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo tórax, cuello, pecho, pierna y brazo. Su estado de salud se reporta como grave y permanece bajo atención médica intensiva.

El delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I, Carlos Rangel, informó que se abrió una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio y se implementó un operativo de búsqueda para detener al presunto responsable, quien cuenta con una orden de restricción vigente.

Pareja se apuñala mutuamente durante discusión en Torreón

Una pelea entre un identificada como Teresa "N" de 30 años y José Guadalupe de 35, se atacaron mutuamente con un cuchillo después de una discusión en la colonia División del Norte de Torreón. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos provenientes del domicilio.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y desarmaron a uno de los involucrados, mientras paramédicos trasladaron a la mejor y el hombre a diferentes hospitales. El estado de salud fue reportado como delicado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por delitos de lesiones calificadas y no descartó la posibilidad de modificar la tipificación del delito conforme avancen las indagatorias.

