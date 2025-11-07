Madre Intenta Matar a sus Hijas Prendiéndole Fuego a su Casa en Saltillo

Una mujer de 50 años fue detenida después de incendiar su vivienda con sus tres hijas adentro, en la Colonia Vista Hermosa. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se registró durante la madrugada, cuando las menores, de 12 y 16 años, se encontraban dentro del domicilio. Fueron vecinos quienes, al percatarse del humo y las llamas que salían del tejabán ubicado en la Calle 34, actuaron de inmediato para rescatarlas.

Testigos señalaron que, momentos antes de iniciar el incendio, la mujer habría amenazado de muerte a las adolescentes, desatando el pánico entre los habitantes del sector. Los vecinos también relataron que las tres hermanas eran víctimas constantes de violencia familiar y que ya habían denunciado en otras ocasiones el comportamiento agresivo de la madre.

Las menores se encuentran fuera de peligro y bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y la responsabilidad legal de la mujer, quien permanece detenida.

Antonia Venegas Mancinas, de 83 años, murió el 2 de noviembre de 2025 después de haber sido golpeada por su hija el pasado 26 de octubre en el Ejido El 7, municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, Antonia discutió con su hija Rocío “N”, de 50 años, quien terminó agrediéndola físicamente. Su hijo Narciso, de 53 años, la llevó a la Clínica 51 del IMSS, donde fue atendida y dada de alta el 31 de octubre. Sin embargo, días después volvió a sentirse mal y falleció en el mismo hospital.

Rocío “N” se dio a la fuga tras la agresión, y las autoridades continúan con las investigaciones para localizarla y esclarecer los hechos.

