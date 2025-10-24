Menor Pierde Ojo Izquierda al Ser Golpeada con Piedra Durante Riña en Secundaria en Coahuila

Padres de familia exigieron justicia luego de que una menor, estudiante de segundo año de la Secundaria General No. 4, perdiera un ojo tras ser golpeada con una piedra durante una riña ocurrida a la hora del salida del plantel en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la tarde del martes 21 de octubre del 2025, cuando varios estudiantes se enfrentaron a golpes y posteriormente comenzaron a lanzarse piedras en las inmediaciones de la escuela, a la altura de los rebajes.

En medio de conflicto, Aurora Vanesa, quien acababa de salir de clases, fue golpeada con una piedra en el ojo izquierdo, lo que le provocó una lesión grave. La joven fue trasladada de inmediato a la Clínica 92 del IMSS, y posteriormente enviada a un hospital en Monterrey, donde pese a los esfuerzos médicos, no fue posible salvarle el ojo.

Los padres de la menor manifestaron su indignación y dolor ante la falta de respuesta de las autoridades educativas y de seguridad, señalando que no hubo presencia policiaca durante el incidente, a pesar de que la institución se encuentra en un punto crítico de tráfico y aglomeración estudiantil.

De igual forma denunciaron que, al momento de acudir al Ministerio Público solo se tomó el nombre de la víctima, pero no se le permitió interponer una denuncia formal contra los responsables.

Golpean a policías durante riña en Piedras Negras

Cuatro personas fueron arrestadas en Piedras Negras tras participar en una riña ocurrida entre las colonias El Edén y Hacienda la Luna en Piedras Negras, donde varios policías resultaron lesionados. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones agravadas en contra de funcionarios.

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes estuvo a punto de perder un ojo, mientras que otros dos presentaron heridas en el rostro y fracturas. Autoridades informaron que los videos difundidos en redes sociales sirvieron como evidencia para integrar la carpeta de investigación.

