Policía se Fractura el Pie Al Caer a Tumba en Panteón de Torreón

Un lamentable incidente ocurrió en el panteón Aquiles Serdán en Torreón, cuando una oficial de la Policía Municipal sufrió un accidente mientras realizaba un rondín por el área. Según los informes, la mujer pisó mal una tumba y cayó, fracturándose un pie.

Oficial de la Policía Municipal Cae a Tumba y se Fractura el Pie en Torreón.

Elementos de la dirección de Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acudieron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios. La oficial fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

La corporación policiaca ha expresado su preocupación por el bienestar de la oficial e informó que se tomarán mediadas para prevenir incidentes similares en el futuro.

Rescatan a hombre que cayó a una fosa en panteón de Torreón

Un hombre de 52 años sufrió una caída en una fosa de alrededor de tres metros de profundidad dentro del panteón ejidal ubicado en la colonia Los Agaves de Torreón. De acuerdo con los reportes, el afectado sufrió una convulsión que le hizo perder el equilibrio y caer accidentalmente al interior del hueco.

Hombre Cae a Fosa Dentro de Panteón al Convulsionarse en Torreón

Elementos del cuerpo de Bomberos y del grupo de Rescate Urbano acudieron para auxiliarlo y lograron ponerlo a salvo con ayuda de equipo especializado. El hombre, identificado como Esteban “N” fue valorado en el lugar y no requirió traslado a un hospital, quedando bajo el cuidado de sus familiares.

