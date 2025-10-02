Pareja se Apuñala Mutuamente al Discutir en Torreón; Ambos Están Graves

Una violenta discusión terminó en tragedia en la colonia División del Norte en Torreón cuando una pareja identificada ambos de 40 años se apuñalaron mutuamente hasta quedar tirados en el suelo. Las heridas que se provocaron son de extrema gravedad.

Un oficial de la Policía Municipal que llegó al domicilio después de recibir el reporte de vecinos alertados por los gritos, tuvo que desarmar a uno de los agresores quien aún sostenía el cuchillo.

Pareja Grave al Apuñalarse Mutuamente Durante Discusión en Torreón.

Los paramédicos trasladaron al hombre y la mujer a diferentes hospitales, uno a la clínica 16 del IMSS y la otra persona al Hospital Ángeles. Ambos presentan pronóstico muy grave.

Expolicía apuñala a su pareja en Piedras Negras

El 2 de septiembre del 2025, un expolicía de Piedras Negras fue detenido tras presuntamente apuñalar con un arma blanca a su pareja sentimental en un domicilio del sector Aeropuerto. El hombre, identificado como Juan Antonio “N” de 32 años, fue ubicado en un filtro de seguridad en el municipio de Sabinas cuando viajaba en un vehículo acompañado de sus dos hijos de 7 y 3 años.

Las autoridades lo vincularon a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Durante la audiencia inicial se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

