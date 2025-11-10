Puerta de Cristal Cae Sobre Menor en Agencia de Vehículos en Torreón

Una puerta de cristal cayó sobre un menor de edad y le provocó lesiones, el incidente ocurrió en una agencia de automóviles ubicada en la calzada Colón y bulevar Independencia en Torreón.

Según los reportes, una familia se encontraba realizando una prueba de manejo, cuando al ingresar al inmueble, una de las puertas de cristal colapsó y cayó sobre un menor de edad, identificado como Jesús, quien resultó con lesiones en la cabeza, brazos y espalda.

Puerta de Cristal Cae Sobre Menor en Agencia Automotriz de Torreón.

El incidente se reportó el domingo 9 de noviembre del 2025 alrededor de las 15:00 horas. Al lugar acudieron servicios de emergencia, Protección Civil, Bomberos y Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), así como paramédicos quienes atendieron al menor de 13 años que fue trasladado a un hospital de la ciudad.

Conductora choca contra agencia de vehículos en Torreón

Una mujer resultó lesionada luego de impactar su vehículo contra la fachada de una agencia automotriz ubicada sobre el bulevar Independencia en Torreón. Según los reportes proporcionado por las autoridades, la conductora perdió el control al manejar a exceso de velocidad.

Noticia relacionada: Mujer Choca Contra Agencia de Vehículo y Daña Automóvil de Exhibición en Torreón

El accidente ocurrió el 15 de agosto, a la altura de la calle Mazatlán y provocó daños en los cristales del establecimiento y en un automóvil de exhibición. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer, mientras que elementos de seguridad acordonaron la zona.

Historias recomendadas: