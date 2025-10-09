Evacuan a Personas por Incendio en Establo en Matamoros, Coahuila

Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves 9 de octubre del 2025 alrededor de las 15:00 horas en un establo de una empresa lechera ubicada en el ejido Compuertas de Matamoros, Coahuila en los límites con Francisco I. Madero.

El siniestro provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia de varios municipios de la región. Bomberos de distintas corporaciones acudieron al lugar para realizar las maniobras de control, ya que el fuego permanecía activo.

Las llamas obligaron a evacuar a varias personas que se encontraban en el establo. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, así como si hay pérdidas materiales cuantificadas.

Explosión desata incendio en casa de Torreón

Un incendio se registró poco después de las 16:30 de la tarde en un casa ubicada en las calles Puerto Matamoros y Puerto Acapulco en la colonia Brisas. El fuego se originó luego de una explosión reportada por los habitantes del lugar.

Noticia relacionada: Explosión Provoca Incendio en Casa de la Colonia Brisas en Torreón

Elementos de Bomberos acudieron de inmediato con la máquina 1 y una cisterna, logrando controlar el siniestro antes de que se extendiera. Solo dos habitaciones y un cilindro resultaron afectados. Después de enfriar la zona, los servicios de emergencia entregaron la vivienda a los propietarios y emitieron recomendaciones de seguridad. No se reportaron personas lesionas.

Bomberos Controlan Incendio Originado por Explosión en Colonia Las Brisas.

Historias recomendadas: