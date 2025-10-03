Incendio de Vehículo en Estacionamiento Moviliza a Bomberos de Torreón

Un vehículo se incendió en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Torreón la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025. El incidente ocurrió cuando tres personas descendieron de la unidad para asistir a una exposición y poco después notaron que comenzó a salir humo del automóvil, hasta que el fuego se propagó.

Fuego Consume Vehículo en Estacionamiento en Torreón.

El fuego se originó en el motor y se propagó rápidamente, a pesar de los intentos de los guardias de seguridad por sofocarlo con extintores. Elementos de la Policía Municipal establecieron un perímetro de seguridad.

Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar el siniestro con una máquina de ataque rápido. A pesar de lo aparatoso, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo.

Se incendia camión de valores en Saltillo

Un camión de valores se incendió la mañana del 4 de septiembre de 2025 en la colonia República Oriente de Saltillo, Coahuila, consumiendo cientos de billetes que transportaba. El fuego se originó debido una falla mecánica en el vehículo.

Noticia relacionada: Se Queman Billetes Durante Incendio de Camión de Valores en Coahuila

Se informó que los tripulantes resultaron ilesos. Bomberos de Saltillo acudieron para controlar las llamas, mientras que las autoridades locales se encargaron de supervisar la zona.

Historias recomendadas: