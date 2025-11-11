SEP Anuncia MegaPuente Escolar en Coahuila; ¿Qué Días No Habrá Clases en Noviembre?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre no habrá clases en las escuelas de Coahuila. Estas fechas forman parte del calendario escolar correspondiente al ciclo 2025, y aplican únicamente para los planteles adscritos a la SEP.

Escuelas de Coahuila Tendrán MegaPuente Escolar de Cuatro Días en Noviembre.

El viernes 14 se destinará al registro de calificaciones tras las primeras evaluaciones del ciclo escolar, motivo por el cual los alumnos no tendrán actividades académicas. En tanto, el lunes 17 se suspenderán labores por el aniversario de la Revolución Mexicana, considerado un día de asueto oficial.

Las actividades escolares se reanudarán el martes 18 de noviembre con normalidad. Cabe señalar que este día festivo nacional también aplica para los trabajadores en general, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Suspenden clases presenciales en primaria tras corte de luz en Piedras Negras

El 10 de septiembre, alumnos de la primaria Vicente Guerrero, ubicada en la colonia San Joaquín de Piedras Negras, concluyeron sus clases en la explanada del plantel luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendiera el servicio por una multa de 400 mil pesos debido a una conexión irregular.

Noticia relacionada: Niños de Primaria Estudian en Explanada Tras Corte de Luz por Multa de 400 Mil Pesos en Coahuila

La directora informó que la sanción había sido notificada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) meses atrás, pero no se contaba con presupuesto para cubrir el pago. Ante esta situación, se determinó continuar las clases de manera virtual hasta que se restableciera el suministro eléctrico y se resolviera la deuda.

