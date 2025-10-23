Tráiler Provoca Volcadura de Vehículo en Periférico de Torreón

La mañana de este 23 de octubre del 2025 se registró una volcadura sobre el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la Ciudad Industrial de Torreón. El accidente ocurrió cerca de las 8:23 horas, frente al sector conocido como Giro Independencia, en el tramo que va de Torreón hacia Gómez Palacio.

Según con los primeros reportes, un vehículo volcó luego de verse involucrado en un incidente con un tráiler, el cual se impactó contra el muro de contención y quedó atravesado sobre la vía, obstruyendo el paso vehicular.

Según los peritajes preliminares, el camión de carga pesada habría frenado de manera repentina, cerrando el paso al vehículo y provocando que este perdiera el control hasta volcar.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente generó un importante congestionamiento vial y daños materiales en ambos vehículos.

Cae vehículo al Río Nazas por volcadura en Torreón

Oscar Jasiel, de 29 años, conducía un vehículo dorado sobre la Calzada Río Nazas cuando perdió el control, chocó contra un vehículo negro que venía en sentido opuesto y terminó cayendo al lecho del río.

De manera sorprendente, el conductor resultó ileso, al igual que la familia que viajaba en el otro vehículo. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a los involucrados, mientras que Bomberos, Protección Civil y agentes de Peritos atendieron el incidente. Por fortuna, no había peatones en la zona al momento del accidente.

