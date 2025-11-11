Tres Hombres Resultan Heridos con Machete Durante Riña en Saltillo

Tres hombres resultaron heridos con un machete después de participar en una riña en la colonia Saltillo 2000 durante la mañana de este martes 11 de noviembre del 2025.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 9:00 horas cuando se recibió el reporte de una riña en un predio ubicado al poniente de Saltillo, en el bulevar Alameda Zaragoza, cruce con la construcción de la ampliación Nazario Ortíz Garza.

Se trató de tres hombres que estaban discutiendo por el pago del rin de un vehículo, quienes resultaron heridos y trasladados a diferentes hospitales en calidad de detenidos.

Tres Hombres son Atacados con Machete Durante Riña en Colonia Saltillo 2000.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de los hombres llegó a las caballerizas donde viven dos hermanos para reclamar el pago de un rin que les había vendido, ellos le indicaron que volviera más tarde, esto generó la discusión que escaló al uso del arma blanca.

Hombre resulta herido tras ataque con machete en Piedras Negras

Un hombre de 32 años identificado como Héctor fue hospitalizado tras ser atacado con un machete en Piedras Negras. El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibió atención médica por heridas en el abdomen y la frente.

Noticias recomendadas: Atacan a Hombre con Machete en Piedras Negras

Autoridades informaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida y permaneció bajo observación médica. Elementos de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas: