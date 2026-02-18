Captan Agresión Contra Personal de Enlace del Puente Internacional l en Coahuila

El pasado 17 de febrero del 2026 se registraron dos agresiones en contra de personal de enlace que labora en el Puente Internacional Número l, lo que generó movilización y atención por parte de las autoridades municipales.

Una de estas agresiones quedó grabada en video, material que fue difundido a través de redes sociales y generó diversas reacciones entre la ciudadanía, al evidenciar el momento en que se presentó el altercado.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad municipal, en el primer caso se logró identificar al automovilista involucrado, a quien se le retiró la placa del vehículo como parte de las acciones correspondientes después del incidente, además de iniciarse el procedimiento administrativo pertinente.

En cuanto al segundo hecho, las autoridades se encuentran en espera de que el personal afectado determine si desea interponer la denuncia formal ante las instancias correspondientes, a fin de que se proceda conforme a la ley y se deslinden responsabilidades.

Las autoridades destacaron que no se tolerarán conductas agresivas que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores municipales, por lo que cualquier situación similar será atendida conforme a los protocolos establecidos y con estricto apego a la normativa vigente.

Noticia relacionada: Sentencian a Mujer por Intentar Extorsionar al Alcalde de Piedras Negras

Mujer intenta extorsionar a alcalde de Piedras Negras

Ana Sofía “N” fue sentenciada a 5 años y 10 meses de prisión por intentar extorsionar al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez. Fue detenida el año pasado en la Colonia San José junto a una célula criminal que operaba una red de venta de droga en la ciudad.

El juez también le impuso una multa de más de 115 mil pesos como reparación del daño y la excluyó de la condena condicional. Los demás implicados fueron vinculados a proceso después de ser detenidos con droga y armas durante cateos en distintas colonias.

