"Yo Sería Mejor Piloto que tú Jugador de Fútbol": Chicharito Reta a Checo Pérez

Hace algunos días, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Pérez, hablo sobre Javier Hernández durante una entrevista y aseguró que sería mejor delantero que él, en la liga de fútbol de Estados Unidos.

Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol.

Tras las declaraciones emitidas por Sergio Pérez, no tuvo que pasar mucho tiempo para que Javier el “Chicharito” Hernández le respondiera, ya que mediante una transmisión de streaming , aseguró que sería mejor piloto que Checo e incluso lo retó.

Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio. Pero a ver, quien tendría más práctica, ¿Yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de F1 o Sergio que solo juega una vez cada seis meses futbol.