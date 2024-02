8 datos sobre Porfirio Díaz que no te enseñaron en la escuela

El México actual no se entendería sin el Porfiriato. Don Porfirio Díaz fue un personaje polémico e incómodo por mucho tiempo para la historiografía mexicana. Mientras que a finales del siglo XIX se le veía como el consumador de los ideales liberales y positivistas, después de la Revolución fue considerado un desvío del curso histórico mexicano, una interrupción entre el curso natural que seguían la Independencia, la Reforma y la Revolución. Hoy en día se ha estudiado tanto a su persona como al extenso periodo que gobernó el país de manera más compleja y ya no como un héroe ni como un villano de la historia nacional. Aquí te ponemos 8 datos curiosos del Porfiriato y de los personajes que tuvieron alguna agencia en esta época. Si quieres saber más de las nuevas formas de entender este periodo de la historia mexicana, no te pierdas hoy el programa Grandes Transformaciones de México a través de la señal de FOROtv a las 19:00 horas. 1. Porfirio Díaz se alzó contra la reelección de Benito Juárez, pero después, ya en el poder, superaría por mucho esa condición reeleccionista. 2. A pesar de haber gobernado por más de 30 años, el primer mandato de Porfirio Díaz fue muy muy corto: del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876. 3. El segundo periodo de Díaz fue de 3 años: del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. 4. En cambio, el tercer periodo fue el más extenso, gobernó ininterrumpidamente del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911 (27 años). 5. El buque Ypiranga, en el que se exilió Díaz, fue hundido en 1950 en Noruega. 6. Dicen que Díaz se refería así a las clases medias: “Perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra”. 7. En 1878 ordenó poner la primera línea telefónica en el país. Se instaló en el Castillo de Chapultepec y en el Palacio Nacional. 8. A pesar de levantarse contra él, Porfirio Díaz fue quien rescató la memoria de Benito Juárez “del olvido prácticamente entre los mexicanos de aquella época”. Para su 15º aniversario luctuoso ordenó que se erigiera una estatua, le puso el nombre de Avenida Juárez a la que anteriormente se llamaba Corpus Christi, e instituyó la celebración anual de Juárez. Las obras de Juárez han sido reconocidas por diversas naciones y personajes ilustres en todo el mundo (Wikimedia Commons)