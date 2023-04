Bailaor Joaquín Cortés es Hospitalizado Tras Desmayarse

Joaquín Cortés fue hospitalizado tras desvanecerse en un parque hace unos días mientras jugaba con sus hijos y llegar a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre, según informó el propio bailaor en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con su relato, no era la primera vez que sufría un episodio similar, que retrotrae los síntomas a “hace semanas”, cuando durante los ensayos para bailar en el Teatro Real y el Teatre del Liceu de Barcelona empezó a sufrir una tos de pecho, cansancio y dolor de cabeza.

Hace unos días, llevando a mi hijo Romeo al colegio, empecé a toser y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó