Bolero Mexicano y Cubano es Declarado Patrimonio Inmaterial por la Unesco

El bolero de Cuba y México, considerado el género de la música romántica y la poesía por excelencia, fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

El Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial lo validó durante el encuentro que se celebra desde el lunes en Kasane, en el norte de Botsuana, para ratificar 55 elementos relacionados con las tradiciones en diferentes partes del mundo.

🔴 BREAKING



New inscription on the #IntangibleHeritage List: Bolero: identity, emotion and poetry turned into song, #Cuba 🇨🇺 & #Mexico 🇲🇽.



Congratulations!https://t.co/c2HMPpStCA #LivingHeritage pic.twitter.com/rlrorR8wAP