Cockenthrice: la perturbadora cena navideña de la Edad Media

(Foto: @foodfitforfelix)

Cockenthrice

¿Cómo se prepara?

Faltan solo unas horas para la cena navideña, y seguramente probarás romeritos , pavo y pierna de cerdo. Pero ¿por qué no?Si no sabes a qué nos referimos, no te preocupes. Se trata de un platillo que estuvo de moda entre las clases altas de Inglaterra durante la Edad Media, pero que ha quedado relegado por ser un platillo muy perturbador.Aquí te contamos sobre este extraño platillo, que mezclaba de la forma más rara el pavo y el cerdo.Elfue un platillo desarrollado por los chefs de la familia real Tudor, que gobernó Inglaterra de 1485 hasta 1603.En pocas palabras, consistía en un horripilante asado de cerdo y pollo, unidos entre sí por la mitad con ayuda de hilos de oro.Esta vieja receta fue revivida por el historiador Richard Fitch , que encontró los pasos para prepararla en un viejo libro de cientos de años.Si estás interesado en preparar esta monstruosidad y sorprender a la abuela en Navidad , aquí te decimos los pasos.La receta indica que debes hervir un cerdo y un pavo cortados por la cintura y posteriormente unirlos cosiendo sus torsos con hilo de oro.Gracias a esto tendremos dos platillos: uno formado por la parte posterior del cerdo con la inferior del ave, y viceversa.Después se deben calentar a la leña estos dos monstruosos trozos de carne.Mientras se calientan se untan yemas de huevo, mezclada con un poco de azafrán, jengibre y jugo de perejil, sobre la carne para que se dore correctamente.Los historiadores creen que elpodría haber sido inspirado por los viajes de exploradores a las Américas y las historias de criaturas míticas de las civilizaciones clásicas.¿Por qué no le das una oportunidad esta Navidad?https://www.youtube.com/watch?v=Uwh4VAVISgQ