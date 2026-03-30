Colección Gelman Está en Manos de Mexicanos, Aclara la Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura aclaró que la Colección Gelman, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México, está en manos de coleccionistas mexicanos.

En la conferencia mañanera de hoy, 30 de marzo de 2026, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, explicó que se trata de 30 obras con declaratoria de monumento artístico de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, José Clemente Orozco, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Ángel Zárraga, y subrayó que es “una de las colecciones de arte más importante de nuestro país”.

La “Colección Gelman está en manos de coleccionistas mexicanos”, afirmó Curiel de Icaza.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que después de 20 años, se expone en nuestro país la Colección Gelman, con “cuadros hermosísimos de grandes pintores mexicanos, de la época principalmente del muralismo”.

Curiel de Icaza anunció que la exposición de la Colección Gelman se va a extender hasta el 15 de julio de 2026, para que durante el Mundial de futbol, turistas nacionales y extranjeros puedan apreciarla.

Agregó que la Colección Gelman tiene que regresar casa dos años a México, es decir, tendrá que volver en 2028.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, aclaró que la colección Gelman sigue siendo de coleccionistas mexicanos y solo puede salir del país de manera temporal, no definitiva. pic.twitter.com/LWol7wzZzM — NMás (@nmas) March 30, 2026

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT